Россиянам расказали, как и где сделать прививку от клещевого энцефалита по ОМС

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш разъяснил, как и где россияне могут сделать прививку от клещевого энцефалита по полису ОМС. Он отметил, что бесплатная вакцинация проводится по эпидемическим показаниям и доступна не всем желающим, а только определённым категориям граждан.

К ним относятся дети, проживающие в эндемичных регионах (обычно с одного года), взрослые из этих же территорий, а также работники лесного и сельского хозяйства, строители и специалисты по благоустройству леса в опасных районах. Для всех остальных вакцинация от клещевого энцефалита осуществляется на платной основе, при этом каждый регион самостоятельно определяет, кому и в каком объёме предоставлять бесплатную вакцину за счёт местного бюджета.

Парламентарий подчеркнул, что прививка — это не разовая процедура, а целый курс, необходимый для формирования полноценного иммунитета. Стандартная схема состоит из трёх инъекций: первая — в день обращения, вторая — через 1–7 месяцев, третья — через 12 месяцев после второй. Для тех, кто не успел привиться до начала сезона, предусмотрена ускоренная схема. В дальнейшем для поддержания защиты требуется ревакцинация каждые три года.

«[Если] вы относитесь к категории, имеющей право на бесплатную вакцинацию, вам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к терапевту или педиатру с паспортом и полисом ОМС...» — отметил собеседник RT.