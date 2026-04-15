Названа стоимость страховки от укуса клеща в 2026 году

Страховой полис от укуса клеща в 2026 году стоит от 335 рублей в год, что существенно ниже потенциальных затрат на лечение. Без страховки анализы и иммуноглобулин обходятся в 10–15 тысяч рублей, сообщает РИАМО. По данным издания, средняя стоимость полиса в первом квартале 2026 года составила 807 рублей, причём наибольшим спросом страховка пользуется в Сибири и на Урале.

Полис «Антиклещ» покрывает лечение после укуса для взрослых и детей на сумму от одного до двух миллионов рублей (в зависимости от программы) и включает круглосуточного персонального ассистента, который подскажет, куда обратиться, запишет на приём и будет сопровождать на всём протяжении лечения, пояснило издание. Также предусмотрена возможность выбора из широкого набора частных клиник по всей России.

Анализ клеща по ОМС не проводится: в московском Центре гигиены и эпидемиологии он стоит 2 580,3 рубля, в частных лабораториях — дороже. Особое внимание эксперты рекомендуют уделять страховке для детей, а возраст страхователей варьировался от 18 до 80 восьми лет.

Тем временем в России набирает обороты практика, когда медицинские учреждения завышают чеки в десять раз. Так они пытаются развести россиян с ДМС на оплату наличными.