«Страховая не согласует»: Как россиян с ДМС разводят на оплату наличными в клиниках

В России набирает обороты практика, когда медицинские учреждения завышают чеки в десять раз, причём речь идёт не о дорогих клиниках, а именно о сознательном обмане граждан, рассказала специалист по личному страхованию Галина Леонова. По её словам, распознать серую схему можно по нескольким маркерам.

Так, насторожить должна ситуация, когда на ресепшене или в кабинете врача спрашивают о страховой компании, но независимо от ответа, вздыхают, мол это очень плохая страховая, она ничего не оплачивает. После этого, скорее всего, последует предложение оплатить услугу наличными. В итоге пациентов отправляют на бесконечные скрининги и профилактические анализы, которые не имеют прямого отношения к болезни.

Самая распространённая схема, жертвой которой становятся 90% пользователей ДМС, — убедить пациента оплатить услугу самостоятельно под предлогом, что страховая не согласует выплату. Эксперт призвала звонить в свою страховую компанию и уточнять, входит ли услуга в договор. Страховые пытаются сокращать расходы и контролировать обоснованность лечения, а клиники, напротив, стремятся любыми способами заработать больше.

«Сейчас очень распространена практика, с которой пока никто не может ничего сделать: клиники выводят хороших, популярных врачей за рамки ДМС. По ДМС вы к ним попасть не можете, только за наличный расчёт», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

