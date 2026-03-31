Женщина умерла в кресле косметолога в столичной клинике

Трагический инцидент произошел в одном из столичных салонов красоты. 58-летняя посетительница обратилась к специалистам за косметическими манипуляциями, однако визит закончился летальным исходом. Детали узнал SHOT.

Всё началось с введения анестезии: буквально через мгновение пациентке резко стало плохо. Медики попытались реанимировать пострадавшую, но спасти её не удалось — смерть наступила до прибытия скорой помощи.

По предварительной версии, у женщины развился анафилактический шок. Это тяжёлая аллергическая реакция, которая может возникнуть внезапно на компоненты препарата.

Клиника уже давно имела сомнительную репутацию. Посетители неоднократно жаловались на непрофессионализм персонала, грубое отношение и неряшливый внешний вид сотрудников.

Многие клиенты обвиняют организацию в мошенничестве. По их словам, салон активно заманивает людей через социальные сети обещаниями бесплатных услуг, которых в реальности не существует, а затем пытается навязать дорогие процедуры.

Кроме того, есть жалобы на антисанитарию в помещениях и устаревшее оборудование. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и оценить действия врачей.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело после смерти пациентки частной клиники. Девушке стало плохо после операции по увеличению ягодиц в медицинском центре в Токмаковом переулке. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти её не удалось.