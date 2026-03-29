Не только укус: Главные ошибки, которые могут привести к клещевому энцефалиту

Клещевой энцефалит — опасное вирусное заболевание. Заразиться можно не только через укус клеща. Вирус передаётся при раздавливании насекомого на коже и через сырое молоко заражённых животных. В желудке вирус не погибает.

Инкубационный период длится от недели до двух недель. При пищевом заражении симптомы появляются быстрее — через три дня, пишет 360.ru. Человек чувствует высокую температуру, головную боль, тошноту, боли в мышцах. При тяжёлой форме возникают неврологические нарушения.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский отметил — при выраженной головной боли или неврологических симптомах нужно срочно обратиться к специалисту. Заболевание может привести к отёку мозга.

Защититься помогут простые меры. Носите светлую одежду с плотными манжетами, заправляйте брюки в носки. Используйте репелленты. После прогулки осматривайте тело. Пейте только кипячёное или пастеризованное молоко. Жителям эндемичных территорий рекомендуют сделать прививку — она даёт пожизненный иммунитет.

