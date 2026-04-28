Учёные выяснили, что попугаи запоминают имена и клички для общения

Новое исследование показало, что домашние попугаи могут использовать имена в социальных ситуациях, а не только механически повторять услышанные слова. Эксперимент, опубликованный в журнале PLOS One, основан на анализе данных о 884 домашних попугаях.

Авторы изучили анкеты и наблюдения владельцев птиц. Почти в половине случаев хозяева рассказывали, что их питомцы произносили имена людей, других животных или самих попугаев. По мнению исследователей, часть таких примеров выглядела не как случайное копирование человеческой речи, а как попытка осмысленного взаимодействия.

В ряде ситуаций птицы использовали имена во время приветствия, прощания или для привлечения внимания. Некоторые владельцы также отмечали, что попугаи связывали определённые слова с конкретными людьми или животными, используя их как индивидуальные обозначения.

При этом учёные подчёркивают, что работа основана на рассказах хозяев, поэтому делать окончательные выводы пока рано. Исследователи не утверждают, что все попугаи осознанно «называют» людей так же, как это делает человек, однако результаты показывают, что речевое поведение птиц может быть значительно сложнее, чем считалось ранее.

Ранее учёные уже обращали внимание на необычные социальные способности попугаев. Кеа по имени Брюс лишён верхней части клюва, однако это не помешало ей занять доминирующее положение в стае. Он использует уникальную технику, получившую название «клювовый поединок». Вместо привычных столкновений Брюс применяет нижнюю часть клюва как колющее оружие.