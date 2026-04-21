«Клювовый поединок»: Попугай-инвалид переписал правила стаи и стал вожаком с помощью новой техники

В журнале Current Biology вышло исследование о кеа (горном попугае) по имени Брюс, который живёт в новозеландском заповеднике Willowbank. У птицы нет верхней половины клюва, но это не помешало стать главным в своей стае.

Учёные выяснили, что Брюс добился лидерства благодаря особой технике, которую назвали «клювовый поединок». Вместо обычных драк он использует нижний клюв как колющее оружие — так, как другие птицы просто не могут.

Исследователи зафиксировали 227 стычек в группе из девяти самцов и трёх самок. Брюс выиграл все 36 конфликтов с самцами, в которых участвовал. Он стал явным лидером. Новый статус дал ему не только победы. Брюс получил доступ к кормушкам в первую очередь, а ещё оказался единственным самцом, которого чистили другие самцы — в том числе ухаживали за его клювом. Кроме того, у него самый низкий уровень стресса среди всех самцов в группе.

История Брюса особенно удивительна. Его нашли ещё молодым с тяжёлой травмой клюва. Раньше он уже прославился как первый известный кеа, который использовал камешки для ухода за собой. Теперь учёные считают, что именно эта гибкость поведения помогла ему превратить физический недостаток в преимущество.

Ранее в подмосковном Клину у медвежонка Дыньки, которую привезли из Северной Осетии, появился друг — щенок по кличке Арбузик. В парке львов «Земля прайда» надеются, что это поможет малышке успокоиться: она очень тяжело переживает разлуку с людьми. Другом стал щенок кавказской овчарки. В будущем он будет охранять животных в парке. Поначалу Дынька испугалась, но потом смирилась. Постепенно медвежонок начала присматриваться к щенку, сидя на руках у сотрудницы.