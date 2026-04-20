Дынька и Арбузик: Щенок помог медвежонку-сироте справиться со страхом одиночества

В подмосковном Клину у медвежонка Дыньки, которую привезли из Северной Осетии, появился друг — щенок по кличке Арбузик. В парке львов «Земля прайда» надеются, что это поможет Дыньке успокоиться — она очень тяжело переносит разлуку с людьми.

Сотрудники парка рассказывают, что Дынька панически боится оставаться одна. Ей не нужны игрушки — ей нужно, чтобы кто-то всё время был рядом. Люди сидели с ней сутками, делали капельницы и просто находились рядом, потому что для медвежонка это критически важно.

«Мы почти всю ночь сидели с ней, чтобы она успокоилась, и только к четырём часам утра смогли уйти, когда она крепко уснула. Ничего лучше быть не может, чем привести ей друга», — отметил он.

Другом стал щенок кавказской овчарки Арбузик. В будущем он будет охранять животных в парке. Поначалу Дынька испугалась: не поняла, кто это и почему он появился в её домике, но потом смирилась. Постепенно медвежонок начала присматриваться к щенку, сидя на руках у сотрудницы. Когда она поняла, что новый друг не хочет её съесть, а хочет играть — расслабилась.

С появлением Арбузика Дынька стала спокойнее. Теперь они едят и отдыхают вместе, а пёсик даже пытается охранять свою новую подругу. В парке верят, что это станет началом большой дружбы.

«Мы очень надеемся, что Дынька благодаря своему другу наконец-то начнёт стабилизироваться и покажет нам, что ей становится лучше, а также поймёт, что теперь она не одна в этом огромном мире», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что медведица-сирота по кличке Дынька приехала в Москву из Северной Осетии в сильно истощённом состоянии. Трёхмесячному животному диагностировали тяжёлую глистную инвазию и признаки воспаления во всём организме. Хотя медвежонок иногда проявляет активность, её состояние остаётся нестабильным из-за недостатка веса и приступов апатии.