Медвежонка-сироту Дыньку бросили умирать у реки: её спасли и привезли в Москву

Медведица-сирота Дынька, сильно истощённая, прибыла из Северной Осетии в Москву. Об этом сообщает парк львов «Земля Прайда»

Юную медведицу Дыньку спасают от истощения.

Первичное обследование выявило у трёхмесячного животного тяжёлую глистную инвазию и признаки системного воспаления. Несмотря на периоды активности, состояние остаётся нестабильным из-за дефицита массы тела и приступов апатии.

По клинической картине специалисты сделали вывод, что медведица долгое время находилась без помощи. Сейчас ей требуется интенсивная терапия. По словам волонтёров, её выбросили на мороз люди, после чего она чуть не утонула в горной реке.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье активисты выхаживают медвежат-сирот, от которых мать отказалась сразу после рождения. Сейчас малышей поместили в парк «Земля Прайда», где специалисты борются за их жизнь.