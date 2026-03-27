Медвежат-сирот спасли в Подмосковье и теперь учат житейским «навыкам»

В Московской области активисты спасают медвежат-сирот. Медведица отказалась от них сразу после рождения, сейчас малышей поместили в парк «Земля Прайда», где специалисты выхаживают косолапых. Видео публикует в соцсети само учреждение.

В Подмосковье выхаживают осиротевших медвежат.

«Они уже учатся ходить и знакомятся с миром — сначала испугались даже пола и звали на помощь, но постепенно освоились. Настало время, когда нашим малышам приходится учиться очередным навыкам — ходить. До этого времени они только спали и ели, а сейчас — необходимо обучаться новому», — рассказали в центре.

Пока ещё медвежат не выпускают на улицу, чтобы они освоились на новом месте. Их пугают любой звук, шорох, незнакомые предметы, после чего малыши начинают звать на помощь. Но это, по словам специалистов, обычная реакция на неизвестное.

