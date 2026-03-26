«Метили в сердце»: Волонтёры спасли бездомного пса с ножом в спине почти по рукоятку

В селе Таремское Нижегородской области нашли бездомную собаку с ножом в спине. Волонтёр зоозащитной организации Анна в беседе с 360.ru рассказала, что пострадавшее от рук живодёра животное прооперировали.

Пёс постоянно обитал около местного магазина, а на ночь уходил в подъезд соседнего дома. Именно там на него и напали. Утром 18 марта злоумышленник пришёл с ножом. По оценке ветеринаров, орудие загнали в тело почти по самую рукоятку. Живодёр целился в сердце, но лезвие по чистой случайности застряло в рёбрах.

На страшный визг собаки жильцы открыли двери, однако преступник успел скрыться. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

Волонтёр добавила, что зоозащитники спасают этого пса не в первый раз. Прошлым летом у него внезапно отказали ноги, но с чем это было связано — неизвестно.

