Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 14:06

«Метили в сердце»: Волонтёры спасли бездомного пса с ножом в спине почти по рукоятку

В Нижегородской области собаку прооперировали после удара ножом в спину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

В селе Таремское Нижегородской области нашли бездомную собаку с ножом в спине. Волонтёр зоозащитной организации Анна в беседе с 360.ru рассказала, что пострадавшее от рук живодёра животное прооперировали.

Зоозащитники спасли собаку с ножом в спине. Видео © 360.ru

Пёс постоянно обитал около местного магазина, а на ночь уходил в подъезд соседнего дома. Именно там на него и напали. Утром 18 марта злоумышленник пришёл с ножом. По оценке ветеринаров, орудие загнали в тело почти по самую рукоятку. Живодёр целился в сердце, но лезвие по чистой случайности застряло в рёбрах.

На страшный визг собаки жильцы открыли двери, однако преступник успел скрыться. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

Собака, которую спасли волонтёры. Фото © Telegram / 360.ru

Волонтёр добавила, что зоозащитники спасают этого пса не в первый раз. Прошлым летом у него внезапно отказали ноги, но с чем это было связано — неизвестно.

Жительницы Кубани отбили молодого лебедя у озлобленного сородича

А ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге спасли корги Зевса, который не мог ходить из-за разрыва связок на обеих лапах. Сейчас пёс чувствует себя хорошо: свободно бегает, играет и проявляет зверский аппетит.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar