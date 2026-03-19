19 марта, 09:52

В Петербурге спасли корги Зевса, который не мог ходить из-за разрыва связок на обеих лапах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jus_Ol

В Петербурге ветеринары спасли корги по кличке Зевс, который перестал ходить из-за разрыва связок сразу на обеих задних лапах. Об уникальной операции рассказал ветеринарный врач-ортопед Лев Левинсон в беседе с 360.ru.

У пса диагностировали патологию, делающую коленный сустав нестабильным. Хирурги применили метод TPLO — не стали сшивать порванные связки, а изменили геометрию сустава, чтобы вернуть ему устойчивость. Решение оперировать обе лапы одновременно позволило сократить восстановление и обойтись без повторного наркоза.

Сейчас Зевс чувствует себя хорошо: свободно бегает, играет и проявляет зверский аппетит.

Ветеринар объяснила, когда кошачий взгляд в пустоту должен напугать хозяина

Напомним, ранее Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для площадок, где можно гулять, заниматься и играть с собаками. В ведомстве пояснили, что стандарт устанавливает требования к благоустройству общественных территорий для владельцев животных. Документ определяет, как размещать, проектировать и содержать такую инфраструктуру.

