В Петербурге спасли корги Зевса, который не мог ходить из-за разрыва связок на обеих лапах

В Петербурге ветеринары спасли корги по кличке Зевс, который перестал ходить из-за разрыва связок сразу на обеих задних лапах. Об уникальной операции рассказал ветеринарный врач-ортопед Лев Левинсон в беседе с 360.ru.

У пса диагностировали патологию, делающую коленный сустав нестабильным. Хирурги применили метод TPLO — не стали сшивать порванные связки, а изменили геометрию сустава, чтобы вернуть ему устойчивость. Решение оперировать обе лапы одновременно позволило сократить восстановление и обойтись без повторного наркоза.

Сейчас Зевс чувствует себя хорошо: свободно бегает, играет и проявляет зверский аппетит.

