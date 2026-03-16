Ветеринар объяснила, когда кошачий взгляд в пустоту должен напугать хозяина

Многие хозяева кошек замечали: питомец внезапно замирает и пристально смотрит в пустой угол или на стену. Поведение кажется загадочным и иногда пугает. Подмосковный ветеринар Лариса Супникова в беседе с интернет-изданием Regions.ru объяснила реальные причины этого явления.

По словам специалиста, чаще всего поводов для тревоги нет. Такое поведение — следствие уникального устройства кошачьих органов чувств. Главная причина — феноменальный слух. Животные улавливают ультразвук и малейшие шорохи, недоступные человеку. То, что нам кажется пустой стеной, для кошки — источник звука: мышь в перекрытиях, шаги соседей или работа электроприбора. Уши питомца работают как локаторы, автоматически направляя взгляд в нужную точку.

Вторая причина кроется в особенностях зрения. Кошки видят в темноте, обладают широким периферическим обзором и реагируют на малейшее движение. В луче света, невидимом для нас, могут кружить пылинки или мошкара. Для животного это движущаяся цель, за которой интересно наблюдать.

У пожилых кошек старше 10–12 лет эпизоды замирания иногда связаны с возрастными изменениями. Питомец может просто забыть, что собирался сделать. Если это случается редко, а в остальном животное здорово, беспокоиться не о чем. Но сообщить ветеринару на плановом осмотре стоит.

Насторожиться необходимо, если взгляд в одну точку сопровождается другими симптомами: приступами, нарушением координации, вялостью, потерей аппетита или агрессией. Это может указывать на неврологические проблемы, высокое давление или другие заболевания, требующие диагностики.

Резюме эксперта простое: если кошка смотрит в пустоту эпизодически, а после ведёт себя обычно — играет, ест, общается, то это работа её совершенных чувств. Но когда поведение становится навязчивым и к нему добавляются странности, визит к врачу обязателен.

А ранее хозяевам собак объяснили, как бороться с трусостью четвероногих. По словам специалиста, собаке необходимо надёжное укрытие и предсказуемый режим — кормление и сон в одно и то же время.