От книг до одежды: В домах россиян найдены «существа-невидимки»

В каждом доме незаметно живут десятки видов насекомых и членистоногих. Это могут быть сверчки, крупяная и платяная моль, хрущи в муке, древоточцы в старой мебели, книжные жучки и огромное количество микроскопических клещей — в пыли, постели и шерсти животных. Под ванной прячутся чешуйницы, рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев.

«Все насекомые — членистоногие, но не все членистоногие — насекомые. Эти виды, в том числе пауки, живут в абсолютно любой квартире. Мы замечаем только самых «противных»: клопов, тараканов, моль, которая ест наши шерстяные вещи. А остальных не замечаем», — отметил он в интервью «Вечерней Москве».

Большинство соседей безобидны, но некоторые опасны. Например, аллергия на кошек на самом деле часто возникает на выделения клещей, живущих в их шерсти. А вот тараканов бояться не стоит: их опасность преувеличена. Они жили с человеком ещё в пещерах, но в современных квартирах им не хватает кальция для хитинового покрова, а при температуре ниже +10 они гибнут.

Кстати, в начале марта в России начался сезон активности клещей. С таянием снега мелкие млекопитающие перемещаются ближе к жилью, что повышает риски. Первые укусы уже зарегистрированы.