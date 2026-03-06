Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 14:47

Москвичка чуть не ослепла на Бали из-за ядовитого насекомого

Москвичка чуть не ослепла на Бали из-за ядовитого насекомого во сне. Обложка © Telegram / SHOT

Москвичка чуть не ослепла на Бали из-за ядовитого насекомого во сне. Обложка © Telegram / SHOT

Москвичка Дарья во время отпуска на Бали едва не лишилась зрения, случайно раздавив во сне ядовитое насекомое. Об этом стало известно SHOT.

По словам Дарьи, ночью она плохо спала и ворочалась, когда на её лице ползал томкат — мелкое ядовитое насекомое, похожее на муравья. Раздавив его, она получила ожог всего в нескольких сантиметрах от глаза. Врачи предупреждают, что при попадании яда на слизистую возможна потеря зрения.

Яд томката, педерин, в 12 раз токсичнее яда кобры и вызывает сильные волдыри, аллергию и химические ожоги. Туристы, пострадавшие от этих насекомых, отмечают, что шрамы от токсина могут оставаться на всю жизнь.

Туристка из Москвы скончалась во время отпуска на Гоа
Туристка из Москвы скончалась во время отпуска на Гоа

Ранее российская туристка едва не лишилась руки на Мальдивах после того, как акула укусила её во время фотосессии с кормлением хищников. Пострадавшая, Анастасия, рассказала, что в момент инцидента она почувствовала сильный хруст и множество проколов на руке — всего около 15 шрамов.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • бали
  • Только на LIFE
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar