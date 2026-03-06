Москвичка чуть не ослепла на Бали из-за ядовитого насекомого

Москвичка Дарья во время отпуска на Бали едва не лишилась зрения, случайно раздавив во сне ядовитое насекомое. Об этом стало известно SHOT.

По словам Дарьи, ночью она плохо спала и ворочалась, когда на её лице ползал томкат — мелкое ядовитое насекомое, похожее на муравья. Раздавив его, она получила ожог всего в нескольких сантиметрах от глаза. Врачи предупреждают, что при попадании яда на слизистую возможна потеря зрения.

Яд томката, педерин, в 12 раз токсичнее яда кобры и вызывает сильные волдыри, аллергию и химические ожоги. Туристы, пострадавшие от этих насекомых, отмечают, что шрамы от токсина могут оставаться на всю жизнь.

Ранее российская туристка едва не лишилась руки на Мальдивах после того, как акула укусила её во время фотосессии с кормлением хищников. Пострадавшая, Анастасия, рассказала, что в момент инцидента она почувствовала сильный хруст и множество проколов на руке — всего около 15 шрамов.