Кошачья голодовка: Три неочевидные причины, о которых молчат ветеринары

Отказ кошки от еды — это симптом, а не каприз, и важно правильно его интерпретировать, чтобы вовремя помочь питомцу. Об этом Life.ru рассказала ветеринарный врач бренда AlphaPet Дарья Богданова.

Каждый владелец кошки знает: аппетит питомца — один из самых заметных маркеров его самочувствия. Поэтому ситуация, когда пушистый гурман, ещё вчера с удовольствием уплетавший привычный рацион, сегодня демонстративно отворачивается от миски, закономерно вызывает тревогу.

Я всегда объясняю владельцам: прежде чем скупать полки зоомагазинов в поисках новой вкусняшки, важно понять одну вещь — отказ от еды, или анорексия у кошек, это симптом. Моя задача как ветеринарного врача — помочь правильно интерпретировать этот сигнал. Дарья Богданова Ветеринарный врач бренда AlphaPet

Эксперт выделила три самые частые причины потери интереса к еде. Первая и наиболее важная — проблемы со здоровьем. Кошки отлично маскируют боль, поэтому изменение пищевого поведения часто становится единственным заметным для владельца признаком неблагополучия. Причинами могут быть болевые ощущения (зубная боль, энтерит, цистит, панкреатит), интоксикация (например, при почечной недостаточности) или инфекционные заболевания, при которых организм борется с вирусами и бактериями.

Ветеринар подчеркнула, что на практике нередко оказывается, что у животного есть проблема со здоровьем, хотя владельцы начинают менять корма, списывая отказ на капризы. Она посоветовала не экспериментировать с едой и не ждать, если кошка не ест более 24 часов (для котят этот срок ещё меньше) или отказ сопровождается вялостью, рвотой или диареей.

«В такой ситуации стоит записаться к ветеринарному врачу. Специалист соберёт анамнез питомца и при необходимости порекомендует провести диагностику — например, анализы или УЗИ — чтобы подтвердить или исключить возможный диагноз. Чем раньше определяется причина, тем быстрее можно помочь животному», — подчеркнула ветеринар.

Вторая распространённая причина — стресс и поведенческие факторы. Пищевое поведение кошек тесно связано с чувством безопасности, поэтому любые изменения могут привести к снижению аппетита. Триггером становится многое: перестановка или смена места кормления, грязная посуда (запах заветрившегося корма или моющего средства), конкуренция с другим питомцем или уличной кошкой за окном, а также ремонт, громкая музыка или приезд гостей. В таких случаях кошка может подходить к миске, принюхиваться, но не начинать есть, и владельцу стоит проанализировать, что изменилось в окружающей среде.

Третья возможная причина — изменение вкуса или качества корма. Нужно помнить, что кошки воспринимают еду иначе, чем люди. Для них особенно важны текстура, запах и состав.

«Бывает, что корм той же марки вдруг перестаёт нравиться питомцу. Причин может быть несколько. Иногда проблема в испорченном продукте. Нарушение условий хранения на складе или в магазине может привести к прогорканию корма. Человек может этого не заметить, но кошка с её чувствительным обонянием улавливает несвежесть практически сразу. Ещё одна причина — смена рецептуры или партии. Даже у одного и того же корма возможны небольшие колебания вкуса, связанные с особенностями сырья», — отметила Дарья Богданова.

По словам эксперта, если ветеринарный врач исключил медицинскую причину, владельцу стоит действовать по простому плану: проверить свежесть корма, обеспечить спокойные условия кормления и мыть миски после каждого приёма пищи без агрессивной бытовой химии, используя обычную горячую воду или соду. Богданова также предупредила, что не стоит поощрять капризы, предлагая десятки разных вкусов в надежде, что кошка наконец поест, — это может закрепить нежелательное поведение и привести к расстройству желудочно-кишечного тракта.

Ранее доктор ветеринарных наук рассказала Life.ru о том, как выстроить доверительные отношения с домашним питомцем. По словам эксперта, ключевую роль играет тактильный контакт — большинство кошек и собак любят, когда их гладят по шее или бокам, а также бережно обнимают.