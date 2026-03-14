14 марта, 08:11

Кинолог назвал причины трусости у собаки и способ её перевоспитать

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Если ваша собака боится всего, от пылесоса до выхода на улицу, — это не каприз, а следствие проблем с социализацией, травм, хронического стресса или особенностей нервной системы, уверен президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Наказывать за трусость бесполезно и жестоко — у такого питомца минимальные шансы исправиться без вашей помощи», — подчеркнул он в беседе «Радио 1».

Названы продукты, которые могут вызвать у собак тяжёлое отравление и расстройство ЖКТ
Названы продукты, которые могут вызвать у собак тяжёлое отравление и расстройство ЖКТ

Первым делом нужно выявить триггеры и избегать их. Собаке необходимо надёжное укрытие и предсказуемый режим — кормление и сон в одно и то же время. Если в доме тревожная обстановка или нервный хозяин, бороться с трусостью питомца бесполезно: он постоянно ощущает опасность. Когда собака успокоится, нужно осторожно приучать её к страху в безопасных условиях.

Можно дать обнюхать пылесос, затем включать его в дальней комнате и отвлекать лакомством. Хвалить за любой интерес и спокойствие. Нельзя наказывать за страх, но и жалеть тоже не стоит. Лучшая реакция — нейтральная, а за успех — бурная радость. В тяжёлых случаях (собака не спит, не ест, наносит себе вред) нужна помощь ветеринара, отметил эксперт.

ГОСТ для собак-поводырей заработает в России с 1 июля: что он изменит
ГОСТ для собак-поводырей заработает в России с 1 июля: что он изменит

Ранее россиянам подсказали три проверенных способа успокоить лающую собаку. Это можно сделать с помощью прогулок, дрессировки и специального ошейника.

