«Как овощи из магазина»: В Перми пьяный мужчина раздавал в автобусе завёрнутых в пакеты котят

В пермском общественном транспорте разыгралась необычная история с участием бездомного и малышей-котят. Очевидец спас животных, которые оказались замотаны в целлофан, сообщает «Газета.ru».

По словам сотрудницы приюта «Счастливый хвост» Дарьи, инцидент произошёл 12 марта. Её знакомый Максим ехал в автобусе и заметил подозрительного мужчину с большим черным пакетом. Внутри что-то шевелилось и мяукало.

Неадекватный гражданин начал приставать к детям, предлагая им забрать котят. В пакете обнаружилось множество белых малышей, причём некоторые были индивидуально упакованы в целлофан — будто покупка из супермаркета.

Максим забрал находку и позвонил зоозащитникам. Котят срочно отправили на передержку. Там их уже ждала кормящая кошка Смола, которая незадолго до этого потеряла собственное потомство. Она сразу приняла найдёнышей как родных.

Сейчас временная хозяйка докармливает малышей специальной смесью. В приюте надеются, что у Смолы появится молоко и котята окончательно приживутся. Главная цель — выходить их и подыскать любящих владельцев.

