Птицы подсели на окурки? Учёные раскрыли странную привычку пернатых

У некоторых птиц появилась необычная привычка: они стали приносить окурки в гнёзда. Учёные считают, что дело не в случайности — остатки сигарет могут помогать пернатым защищаться от паразитов. Об этом сообщает The New York Times.

К такому выводу пришли исследователи, изучавшие синиц в Польше. Они заметили, что вещества из табака способны отпугивать клещей, блох и других кровососущих вредителей, которые часто атакуют кладки и птенцов. Во время эксперимента специалисты наблюдали за 99 птицами, выросшими в трёх типах гнездовых ящиков. В одних всё оставили как есть, в других использовали стерильные материалы, а в третьи положили по два использованных окурка.

Через 13 дней после вылупления у части птенцов взяли кровь и провели замеры. Анализы показали, что молодняк из стерильных гнёзд и укрытий с табачными остатками чувствовал себя лучше, чем в обычных условиях. Когда выводки покинули домики, учёные проверили содержимое внутри. Больше всего паразитов оказалось в естественных гнёздах, а в вариантах с окурками их было меньше, особенно блох и мух.

При этом специалисты подчёркивают: у такого способа есть и обратная сторона. В сигаретных фильтрах содержатся тысячи химических соединений, включая никотин, тяжёлые металлы и другие токсичные вещества, поэтому долгосрочные последствия для потомства пока неясны.

Похожие наблюдения ранее уже делали в Мексике и на Галапагосах. Там выяснили, что некоторые виды добавляют в гнёзда ещё больше окурков, когда вокруг становится больше паразитов. Учёные считают это примером того, как городские птицы приспосабливаются к жизни рядом с человеком.

