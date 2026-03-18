Американские учёные оцифровали мозг мёртвой мухи и заставили управлять виртуальным телом

Американская компания Eon Systems из Сан-Франциско заявила о создании первого в мире полноценного «клонирования разума». Учёные оцифровали коннектом (карту нейронных связей) мозга плодовой мушки дрозофилы, содержащий 139 255 нейронов и 50 миллионов связей, и подключили его к виртуальной модели насекомого. На видео мозг уже мёртвой мухи заставляет виртуальное тело бегать на свет, чистить усики и втягивать хоботком сладкий сок. Суть эксперимента объяснил руководитель программы «Искусственный интеллект» НИЯУ МИФИ Роман Душкин.

По словам эксперта, картирование коннектома мухи — огромный шаг вперёд по сравнению с предыдущими достижениями. Ранее учёные смогли описать лишь 302 нейрона червя C.elegans. Теперь же, получив полную «схему управления» насекомым, специалисты добавили к ней динамику передачи сигналов и поместили в симулированную среду, приближенную к естественной. В результате виртуальная муха начала вести себя точно так же, как живая, без предварительного обучения.

В разговоре с сайтом MK.Ru Душкин пояснил, что речь идёт не о машинном обучении, а о «трансфере знаний» — готовый биологический аппарат скопирован нейрон за нейроном.

Что касается возможности оцифровки человеческого мозга, эксперт считает эту задачу пока недостижимой из-за колоссальной сложности: один нейрон может иметь до ста тысяч связей. Тем не менее в Eon Systems обещают сделать это уже к 2030 году. Цели проекта — развитие персонализированной медицины, оптимизация обучения и безопасное моделирование жизненных сценариев. Однако нейроучёные предупреждают: клонированный коннектом нельзя считать личностью, ведь у человека есть ещё память и сознание.

Ранее Life.ru рассказывал, что мыши, вернувшиеся с китайской орбитальной станции «Тяньгун», где провели две недели, дали три помёта здорового потомства. Грызунов доставили на орбиту в октябре 2025 года на корабле «Шэньчжоу-21» для биологических экспериментов и всего через три месяца после посадки одна из самок принесла сразу три выводка.