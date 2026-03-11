Шмели преподнесли науке сюрприз, продемонстрировав свою подводную выносливость

Учёные выяснили, что шмелиные матки способны выживать под водой до недели и при этом продолжать дышать. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Эта особенность помогает насекомым переживать зиму. В холодный сезон матки проводят от шести до девяти месяцев в состоянии, похожем на спячку, скрываясь в неглубоких норах, которые может затапливать дождями и талой водой.

Во время эксперимента исследователи установили, что погружённые в воду особи продолжают потреблять кислород и выделять углекислый газ. Кроме того, они используют и анаэробное дыхание — способ получения энергии без кислорода.

По словам учёных, этого хватает, потому что в период диапаузы обмен веществ у таких насекомых падает на 99%, а под водой замедляется ещё сильнее. Благодаря этому организму нужно совсем немного ресурсов для выживания.

Теперь специалисты хотят понять, как именно устроен этот механизм. Одна из версий состоит в том, что вокруг тела образуется тонкий слой воздуха, через который идёт газообмен.

Авторы работы считают, что такая адаптация может быть распространена у многих видов шмелей. Это может помочь лучше понять, как насекомые переживают зиму и реагируют на изменения среды.

