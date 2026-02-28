Китайская мышь вернулась из космоса и «перевыполнила план» по рождаемости

Мыши, побывавшие на китайской орбитальной станции, после возвращения на Землю дали три помёта здорового потомства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Экспериментальные животные отправились в космос 31 октября 2025 года на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-21» и были доставлены на орбитальную станцию КНР «Тяньгун». По прибытии мышей разместили в специальном модуле, предназначенном для биологических исследований. Через две недели все животные благополучно вернулись на Землю.

Спустя чуть более трёх месяцев после посадки одна из самок принесла сразу три помёта. Как уточнили журналисты, вместо привычных пяти–семи мышат родились девять, десять и девять детёнышей. Все они оказались здоровыми и не имели внешних отклонений.

Учёные отмечают, что генетическое сходство мышей с человеком достигает около 85%, благодаря чему подобные эксперименты позволяют изучать влияние космоса на репродуктивную функцию и состояние потомства. Короткий срок беременности и способность к повторному зачатию сразу после родов дают возможность быстро оценивать последствия орбитальных полётов.

Ранее российские учёные сообщали о публикации первых видеокадров с мышами, вернувшимися из космического полёта на биоспутнике «Бион-М» №2. Отмечалось, что сразу после посадки аппарата специалисты провели первичный осмотр животных: их взвесили, проверили двигательную активность, измерили температуру тела и предложили выполнить простые задания.