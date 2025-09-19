Интервидение
19 сентября, 15:54

Десять из 75 мышей погибли при космическом полёте в капсуле Бион-М №2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / unoL

10 мышей из 75 погибли во время космического полёта на биоспутнике «Бион-М» №2. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

«По результатам: из 75 мышей десять мы не досчитались. При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь учёные и организаторы полёта. Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами», пояснил он.

Учёные подчеркнули, что полученные данные не утрачены — специалисты установят точные этапы и причины гибели каждого животного. Эксперимент признан успешным, несмотря на потери среди подопытных грызунов.

Напомним, спутник «Бион-М» с 75 лабораторными мышами, 1,5 тысячи мух, а также разными видами грибов, лишайников и микроорганизмов отправились в космос 20 августа. Вне Земли он провёл 30 дней, а сегодня транспортная капсула удачно приземлилась в Оренбургской области. Исследование позволит учёным лучше понять, что происходит с живыми организмами под воздействием радиации и невесомости.

Юрий Лысенко
