Десять из 75 мышей погибли при космическом полёте в капсуле Бион-М №2

10 мышей из 75 погибли во время космического полёта на биоспутнике «Бион-М» №2. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

«По результатам: из 75 мышей десять мы не досчитались. При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь учёные и организаторы полёта. Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами», — пояснил он.