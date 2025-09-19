Биоспутник с мышами-космонавтами приземлился в степях Оренбуржья

Спускаемый аппарат биологического спутника «Бион-М» с мышами и мухами на борту приземлился в степях Оренбургской области спустя 30 дней после запуска. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Место посадки аппарата биологического спутника «Бион-М» с мышами и мухами на борту. Видео © Роскосмос

После приземления всех «маленьких пассажиров» отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.