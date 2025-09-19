Владимир Путин
19 сентября, 08:26

Биоспутник с мышами-космонавтами приземлился в степях Оренбуржья

Обложка © Роскосмос

Спускаемый аппарат биологического спутника «Бион-М» с мышами и мухами на борту приземлился в степях Оренбургской области спустя 30 дней после запуска. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Место посадки аппарата биологического спутника «Бион-М» с мышами и мухами на борту. Видео © Роскосмос

После приземления всех «маленьких пассажиров» отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.

Мыши в невесомости: Роскосмос показал видео с грызунами на борту «Биона-М»
Напомним, спутник был запущен 20 августа, на борту «Бион-М» находятся 75 лабораторных мышей, 1,5 тысячи мух, а также грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии. Спустя 30 дней он вернулся на Землю. Основная задача проекта – исследование воздействия радиации и невесомости на живые организмы.

