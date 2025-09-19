Появились эпичные кадры с места приземления мышей-космонавтов после месяца на орбите Земли

Опубликованы кадры с места приземления спускаемого аппарата спутника «Бион-М» №2 в Оренбургской области. На его борту находятся побывавшие в космосе мыши и мухи, которые провели месяц на орбите Земли. Материалы предоставила пресс-служба Роскосмоса.