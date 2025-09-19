Владимир Путин
19 сентября, 11:40

Появились эпичные кадры с места приземления мышей-космонавтов после месяца на орбите Земли

Роскосмос показал фото с места приземления капсулы Бион-М №2 с мышами и мухами

Приземлившийся спускаемый аппарат спутника «Бион-М»-2. Обложка © Telegram / Роскосмос

Опубликованы кадры с места приземления спускаемого аппарата спутника «Бион-М» №2 в Оренбургской области. На его борту находятся побывавшие в космосе мыши и мухи, которые провели месяц на орбите Земли. Материалы предоставила пресс-служба Роскосмоса.

Приземлившийся спускаемый аппарат спутника «Бион-М»-2. Фото © Telegram / Роскосмос

Приземлившийся спускаемый аппарат спутника «Бион-М»-2. Фото © Telegram / Роскосмос

Приземлившийся спускаемый аппарат спутника «Бион-М»-2. Фото © Telegram / Роскосмос

Приземлившийся спускаемый аппарат спутника «Бион-М»-2. Фото © Telegram / Роскосмос

Приземлившийся спускаемый аппарат спутника «Бион-М»-2. Фото © Telegram / Роскосмос

Приземлившийся спускаемый аппарат спутника «Бион-М»-2. Фото © Telegram / Роскосмос

Сотрудники Роскосмоса эвакуируют маленьких пассажиров спутника «Бион-М»-2. Фото © Telegram / Роскосмос

Сотрудники Роскосмоса эвакуируют маленьких пассажиров спутника «Бион-М»-2. Фото © Telegram / Роскосмос

Напомним, спутник «Бион-М» с 75 лабораторными мышами, 1,5 тысячи мух, а также грибами, лишайниками и бактериями на борту отправился в космическое пространство 20 августа. Путешествие продлилось 30 дней, сегодня капсула с необычными космонавтами приземлилась в оренбургских степях. Цель исследования — выяснить как действует невесомость и радиация на разные виды живых существ.

