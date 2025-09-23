«Бегает бодро»: Учёные показали мышек-космонавтов после 30-дневного полёта
ИМБП РАН показал мышей после космического полёта на Бионе-М №2
Ученые впервые показали видео с мышами после космического полета на Бионе-М №2. Обложка © Telegram / ИМБП РАН
Российские учёные впервые опубликовали видеозапись с мышами, совершившими космический полёт на биоспутнике «Бион-М» №2. Кадры распространила пресс-служба Института медико-биологических проблем РАН.
Ученые впервые показали видео с мышами после космического полета на Бионе-М №2. Видео © Telegram / ИМБП РАН
На видео запечатлён процесс первичного осмотра животных сразу после возвращения аппарата на Землю, взвешивают их и дают простейшие задания. Исследователи отмечают двигательную активность грызунов и измеряют их температуру тела, судя по комментариям за кадром, четверолапые космонавты чувствуют себя хорошо.
«Этот прямо бегает... Да, вообще... Прямо бодро», — говорят на кадрах учёные.
Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа и провёл на орбите высотой 370-380 километров 30 суток, в течение которых было выполнено более 30 экспериментов. Директор ИМБП Олег Орлов уточнил, что из 75 мышей, находившихся на борту, 10 особей погибли во время полёта.
Ранее сообщалось, что потребуется 6-8 месяцев, чтобы подготовить к космическому полёту здорового человека. Но речь не идёт о полноценной миссии на орбите, поскольку в таком случае требуется около полутора лет, чтобы организм человека был готов к таким нагрузкам.