«Бегает бодро»: Учёные показали мышек-космонавтов после 30-дневного полёта

Российские учёные впервые опубликовали видеозапись с мышами, совершившими космический полёт на биоспутнике «Бион-М» №2. Кадры распространила пресс-служба Института медико-биологических проблем РАН.

Ученые впервые показали видео с мышами после космического полета на Бионе-М №2. Видео © Telegram / ИМБП РАН

На видео запечатлён процесс первичного осмотра животных сразу после возвращения аппарата на Землю, взвешивают их и дают простейшие задания. Исследователи отмечают двигательную активность грызунов и измеряют их температуру тела, судя по комментариям за кадром, четверолапые космонавты чувствуют себя хорошо.

«Этот прямо бегает... Да, вообще... Прямо бодро», — говорят на кадрах учёные.

Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа и провёл на орбите высотой 370-380 километров 30 суток, в течение которых было выполнено более 30 экспериментов. Директор ИМБП Олег Орлов уточнил, что из 75 мышей, находившихся на борту, 10 особей погибли во время полёта.