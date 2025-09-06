Герой России рассказал, за сколько можно подготовить обычного человека к полёту в космос

Здоровый человек может подготовиться к космическому полёту за 6–8 месяцев, если речь не идёт о полноценной миссии на орбите. Об этом заявил Герой России, лётчик-космонавт Олег Новицкий на Фестивале науки в Минске.

«В принципе любой здоровый человек за какое-то минимальное время может пройти подготовку и выполнить космические полёты не в качестве профессионала для работы на орбите. 6-8 месяцев достаточно для того, чтобы человек мог выполнить полёт в космос [не в рамках миссии]», — рассказал он на мероприятии проекта «Наука 0+».

При этом Новицкий уточнил, что полноценная подготовка космонавта к работе на орбите занимает около полутора лет. По его словам, перерыв между полётами составляет порядка трёх лет, и в этот период важно поддерживать физическую форму, правильно питаться и регулярно проходить медкомиссии — четыре в год.

Космонавт добавил, что адаптация организма к невесомости происходит достаточно быстро, несмотря на то что космическая среда является враждебной для человека. По его словам, организм устроен так, что способен оперативно перестраиваться под новые условия.