Герой России рассказал, за сколько можно подготовить обычного человека к полёту в космос
Новицкий: Здорового человека можно подготовить к полёту в космос за 6-8 месяцев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuriyZhuravov
Здоровый человек может подготовиться к космическому полёту за 6–8 месяцев, если речь не идёт о полноценной миссии на орбите. Об этом заявил Герой России, лётчик-космонавт Олег Новицкий на Фестивале науки в Минске.
«В принципе любой здоровый человек за какое-то минимальное время может пройти подготовку и выполнить космические полёты не в качестве профессионала для работы на орбите. 6-8 месяцев достаточно для того, чтобы человек мог выполнить полёт в космос [не в рамках миссии]», — рассказал он на мероприятии проекта «Наука 0+».
При этом Новицкий уточнил, что полноценная подготовка космонавта к работе на орбите занимает около полутора лет. По его словам, перерыв между полётами составляет порядка трёх лет, и в этот период важно поддерживать физическую форму, правильно питаться и регулярно проходить медкомиссии — четыре в год.
Космонавт добавил, что адаптация организма к невесомости происходит достаточно быстро, несмотря на то что космическая среда является враждебной для человека. По его словам, организм устроен так, что способен оперативно перестраиваться под новые условия.
В конце августа в «Роскосмосе» рассказали, как проходит полёт исследовательского спутника «Бион-М» №2 с животными на борту. По данным корпорации, все 75 мышей и полторы тысячи мух успешно адаптировались к новым для себя условиям.