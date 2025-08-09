Космонавт Зубрицкий с МКС запечатлел выброс пепла вулканом Ключевская сопка

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий, находясь на Международной космической станции, сделал уникальные фотографии извержения вулкана Ключевская сопка. Несмотря на плотную облачность, скрывшую сам исполин, космонавту удалось запечатлеть впечатляющий шлейф пепла, растянувшийся на десятки километров. Об этом пишет ТАСС.

Зубрицкий запечатлел выброс пепла вулканом Ключевская сопка. Фото © Telegram / ТАСС

Как сообщил сам Зубрицкий, даже из космоса было отчётливо видно мощное природное явление, демонстрирующее невероятную силу земных недр. Космонавт отметил, что подобные зрелища напоминают о величии и мощи природных стихий.