Японские исследователи обнаружили в образцах астероида Ryugu (Рюгу) полный набор нуклеобаз ДНК и РНК — аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. Открытие подтверждает гипотезу о том, что астероиды могли приносить органические молекулы, необходимые для зарождения жизни на Земле. Об этом сообщил журнал Phys.org.

Образцы были собраны аппаратом Hayabusa-2 в 2020 году с расстояния около 300 млн км. Каждая из двух доставленных порций весила всего 5,4 г, но анализ показал наличие всех пяти нуклеобаз. Ранее в 2023 году исследователи нашли урацил — одну из баз РНК, а новое исследование подтвердило присутствие полного набора нуклеобаз.

Японские учёные нашли все нуклеобазы ДНК и РНК в образцах астероида Ryugu. Фото © Phys.org

Находка не свидетельствует о существовании жизни на астероиде, но показывает, что примитивные астероиды могли синтезировать и сохранять молекулы, важные для химии, связанной с происхождением жизни. Особый интерес вызвала связь между концентрациями нуклеобаз и аммиака в образцах, что может указывать на ранее неизвестный путь их образования в материалах ранней Солнечной системы. Это подтверждает предположение, что углеродистые астероиды способствовали формированию пребиотической химии на Земле.

Ведущий автор исследования — биохимик Тошики Кога — отметил, что открытие вместе с предыдущими данными с астероида Bennu помогает лучше понять, какие органические молекулы способны формироваться в условиях предбиотического синтеза во Вселенной.

Ранее в России объяснили различия в тяжести течения CoViD-19 с помощью концепции «синдемии». Этот термин, введённый антропологом Мерриллом Сингером, описывает ситуацию, когда болезни не просто сосуществуют, а взаимно усиливают друг друга, нанося организму ущерб, превышающий простую сумму недугов. Сингер исследовал это явление на примере ВИЧ, туберкулёза и наркомании, а пандемия коронавируса стала яркой иллюстрацией синдемии XXI века.