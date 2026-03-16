Учёные зарегистрировали мощный гамма-всплеск, сопровождающий гибель массивных звёзд

Астрономы зафиксировали редкое космическое явление, связанное с гибелью гигантских звёзд. Телескоп МАСТЕР-OAFA, расположенный в Аргентине, обнаружил оптическое свечение мощного гамма-всплеска GRB 260207A – одного из самых ярких типов событий во Вселенной.

Сигнал о всплеске сначала зарегистрировала космическая обсерватория FERMI. Уже через 110 секунд после получения сигнала наземный телескоп сети МАСТЕР смог обнаружить источник излучения в оптическом диапазоне. Такие быстрые наблюдения особенно ценны для учёных, поскольку позволяют изучать процессы, происходящие в первые мгновения после катастрофы космического масштаба.

Гамма-всплески считаются самыми мощными взрывами во Вселенной. Они возникают в момент гибели чрезвычайно массивных и быстро вращающихся звёзд. За считанные секунды выделяется энергия, которая может превышать излучение Солнца за 10 миллиардов лет его существования.

Несмотря на редкость подобных событий – в нашей галактике они происходят примерно раз в десять тысяч лет – их яркость настолько огромна, что астрономы могут наблюдать их даже на самых дальних окраинах Вселенной.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Аристарха Часовникова, именно ранние наблюдения позволяют лучше понять механизмы высвобождения колоссальной энергии и узнать больше о природе самих звёзд и устройстве Вселенной.

Наземные телескопы получают сигналы о таких всплесках от космических аппаратов, работающих в гамма- и рентгеновском диапазонах, – например, от обсерваторий FERMI и SWIFT. После этого начинается оперативное наблюдение, позволяющее собрать максимум данных о редком космическом событии.

Ранее Life.ru уже писал о необычных космических событиях. Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН недавно зафиксировали первую за три недели мощную вспышку на Солнце. Она длилась около 20 минут и достигла уровня М1.2, хотя произошла на фоне неожиданно длительного спада солнечной активности.