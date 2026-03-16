Странная гильза в форме цилиндра на Марсе вновь заинтриговала учёных

Загадочный объект в форме конуса или цилиндра, сфотографированный марсоходом Perseverance ещё в 2022 году, снова привлёк внимание научного сообщества. Как пишет New York Post, находка длиной около 20 сантиметров находится в кратере Гейла, примерно в 5 милях от текущего местоположения марсохода Curiosity.

Гарвардский астрофизик Ави Лёб в своей статье на Medium призвал NASA изменить планы и срочно отправить ровер к объекту для изучения. Он считает, что даже если это просто обломок земной техники, его происхождение стоит проверить.

«Следует ли нам просто предположить, что загадочный цилиндр — это обломки, сделанные человеком, и двигаться дальше, или всё же развернуть марсоход, чтобы выяснить, иное ли у него происхождение?» — задаётся вопросом учёный.

Лёб подчёркивает, что NASA финансируется налогоплательщиками, и они, скорее всего, поддержали бы приоритетное изучение этой аномалии. Объект на снимках агентства заметил астроном-любитель Рами Бар Илан и обратил на него внимание доктора Яна Спачека, который затем связался с Лёбом.

Официального объяснения от NASA пока не последовало.

Астрономы подтвердили открытие потенциально обитаемой планеты GJ 887 d, расположенной в системе звезды GJ 887 — всего в 10,7 светового года от нас. Главная особенность небесного тела в том, что оно находится ровно в середине обитаемой зоны своего светила.