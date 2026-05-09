Четвероногие солдаты Победы: Как животные спасали жизни на фронтах Великой Отечественной

Когда мы говорим о героях войны, перед глазами встают образы солдат и командиров, партизан и медсестёр. Но рядом с людьми на фронт шли и те, кто не мог получить награды и ордена, но спасал жизни ничуть не хуже. Собаки вытаскивали раненых из-под огня, кошки предупреждали о бомбёжках, лошади тащили пушки через непроходимые болота, а голуби доставляли донесения, когда вся техника выходила из строя. За годы Великой Отечественной войны животные спасли сотни тысяч человеческих жизней и приблизили Победу. Их подвиги заслуживают того, чтобы о них помнили.

Собаки — универсальные солдаты фронта

Собаки, кошки и верблюды на войне: подвиги животных в годы ВОВ. Фото © Wikipedia / Борис Эйберг

Четвероногие бойцы выполняли на войне самую разную работу. Собаки-миноискатели обнаружили около четырёх миллионов мин и фугасов, спасая целые города от взрывов. Ездовые псы вывезли с поля боя более 700 тысяч раненых бойцов — целую армию! Связисты доставили 120 тысяч боевых донесений через самое пекло, когда вся техника молчала. Но самой страшной службой стал подрыв вражеских танков: собак учили забегать под гусеницы с привязанной взрывчаткой. Благодаря им остановили продвижение немцев к Москве на Волоколамском шоссе и уничтожили более трёхсот единиц бронетехники врага.

Кошки — хранители блокадного Ленинграда

Как кошки спасли блокадный Ленинград, а собаки остановили танки под Москвой. Фото © РИА Новости / Михаил Савин

Пушистые бойцы совершили свой главный подвиг в осаждённом городе на Неве. Когда блокада закончилась, Ленинград захлестнула волна крыс, они пожирали последние запасы и угрожали эпидемиями. Своих котов в городе почти не осталось: их съели во время голода.

Тогда из Ярославля привезли четыре вагона дымчатых крысоловов, а потом подтянулись сибирские коты — ещё 250 хвостатых бойцов. Они очистили город от грызунов и спасли Эрмитаж, где до сих пор живут потомки тех героев. А во время войны коты предупреждали о налётах: их тонкий слух улавливал гул самолётов задолго до появления бомбардировщиков — и люди успевали укрыться.

Лошади — незаменимая сила армии

Животные на фронтах Великой Отечественной: от лошадей до голубей. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

Вторую мировую называют войной моторов, но без лошадей Красная армия не смогла бы воевать. В строю находилось почти два миллиона животных. Упряжка из шести коней тянула артиллерийскую пушку, обозы доставляли продовольствие, полевые кухни и боеприпасы. Лошадь проходила там, где застревала любая техника, и делала это бесшумно — поэтому кавалерия совершала стремительные рейды по тылам врага. Конный корпус генерала Доватора сковывал немецкие войска под Москвой, а дивизия генерала Блинова спасла 50 тысяч военнопленных, перекрыв дорогу на Дрезден. За годы войны погибло больше миллиона верных коней.

Голуби — крылатая почта Победы

Героические подвиги животных в годы ВОВ: малоизвестные факты. Фото © ТАСС /

В первые месяцы войны немцы уничтожали технику и рвали провода связи. Радио работало только на пять километров, а проводная связь — на три. Тогда на помощь пришли почтовые голуби. Для них создали специальную станцию срочных сообщений, и пернатые курьеры доставляли по 50–70 депеш ежедневно.

За всю войну по голубиной почте отправили более 15 тысяч писем. Один из героев — голубь Голубчик с подводной лодки: когда субмарина попала на мины и потеряла связь, он преодолел тысячу километров за двое суток и привёл спасателей. Без птиц многие операции провалились бы.

Верблюды — выносливые труженики фронта

Верблюды, голуби и мыши на фронте: необычные помощники Красной армии. Фото © РИА Новости / Александр Капустянский

Самые экзотические бойцы пришли в армию под Сталинградом. В Астрахани формировали резервную армию с пушками, но не было ни грузовиков, ни лошадей для транспортировки. Командование решило запрячь верблюдов — животных быстро обучили носить упряжку и тащить орудия весом больше тонны. Вместо трёх пар коней хватало двух пар выносливых верблюдов. Они дошли до самого Берлина! Именно «верблюжий» артиллерийский расчёт одним из первых открыл огонь по зданию Рейхстага. Верблюды Машка и Мишка стали настоящими героями — им поставили памятник в Ахтубинске.

Необычные помощники фронта

Четвероногие солдаты Победы: какие животные помогали на фронте. Фото © ТАСС / Красная звезда / Семён Раскин

На войне пригодились даже те животные, о которых никто не думал в мирное время. Для Карельского фронта сформировали транспортные батальоны из северных оленей — только они могли передвигаться в снежных бурях и вывезли более 10 тысяч раненых. На Северном Кавказе ослики таскали тяжёлые грузы по горным тропам. Белорусские партизаны ездили на лосях: их следы не привлекали внимания немцев, а прокормить лося в лесу проще, чем лошадь. Даже мыши стали диверсантами! Их обучили грызть проводку в танках, и под Сталинградом мышиная атака вывела из строя большую часть техники 22-й немецкой танковой дивизии.

Животные не просили наград и не ждали славы. Они просто делали то, чему их научили люди, и умирали вместе с солдатами под пулями и снарядами. Многих героев бойцы забрали домой после войны: кот Рыжик поселился у старшины части, а пса Джульбарса на Параде Победы несли на руках — он был ранен, но заслужил пройти по Красной площади. По всей стране поставили памятники четвероногим солдатам: коту Елисею и кошке Василисе в Петербурге, собакам-подрывникам в Волгограде, верблюдам в Ахтубинске. Это наша память о тех, кто сражался рядом с людьми и приближал Победу. А если вас интересуют удивительные истории о животных, почитайте о том, какие тайны скрывала легендарная передача «В мире животных» — змеи в студии, побег пауков и музыка из хорала.