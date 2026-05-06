Музыка из хорала, змеи в студии и побег пауков: Тайны «В мире животных», о которых молчали полвека Оглавление Как всё начиналось: рождение легенды в 1968 году Все ведущие программы «В мире животных» Александр Згуриди (1968–1975): учёный, режиссёр и змеелов Василий Песков (1975–1990): путешественник с душой авантюриста Николай Дроздов (1977–2018): человек, ставший символом программы Алексей Лапин (с 2018): 15-летний преемник великого Дроздова Музыка и заставка, которые знает весь мир История мелодии: от кантаты до Поля Мориа Визуальный символ: бегущие страусы и воронежские ворота За кадром: невероятные истории со съёмок и из студии Эпидемия расползающихся змей и пауков Акулы, крокодилы и ручной слон Роковой укус гадюки и спасение Малышевой Как изменилась программа сегодня и кто её ведёт Часто задаваемые вопросы (FAQ) В каком году вышла первая программа «В мире животных»? Кто был первым ведущим «В мире животных»? Сколько лет вёл программу Николай Дроздов? Какая музыка звучит в заставке «В мире животных» и кто её написал? Почему Дроздов ушёл из «В мире животных»? Кто сейчас ведущий программы «В мире животных»? Как называлась заставка с бегущими страусами? Узнайте историю легендарной программы «В мире животных»: с 1968 года по наши дни. Все ведущие: Згуриди, Песков, Дроздов, Лапин. Секрет культовой заставки с музыкой Поля Мориа. Невероятные истории со съёмок — от змей до акул. 5 мая, 21:45 Помните страусов из заставки «В мире животных»? А знаете, кто приручил Джульбарса и придумал название? Обложка © Life.ru

«В мире животных» — это не просто телепередача, а целая эпоха в жизни нескольких поколений зрителей. Её заставка с летящими журавлями и музыкой оркестра Поля Мориа знакома каждому жителю нашей страны с детства. Кто стоял у истоков создания программы, как менялись её ведущие и какие невероятные истории происходили на съёмках — в нашем материале.

Как всё начиналось: рождение легенды в 1968 году

Родилась эта легендарная телепередача почти 60 лет назад. Первый эфир состоялся 17 апреля 1968 года. Её создателем и по совместительству первым ведущим был народный артист СССР, профессор ВГИКа и режиссёр‑документалист Александр Згуриди, снявший более 30 фильмов о животных. Он же сам и название придумал для программы. Ещё за несколько лет до выхода передачи, а именно в 1961 году, будущий ведущий выпустил книгу «В мире животных» и, когда пришло время, предложил так же назвать и шоу, ставшее легендарным.

На заре становления телепередача несколько отличалась от того формата, который знаем мы сегодня. Тогда, в далёком 1968 году, «В мире животных» состояла из документальных фильмов о животных, снятых в разных странах. А вот формат «из студии» появился намного позже.

Легендарная заставка «В мире животных» с журавлями: кто её придумал. Фото © Wikipedia / Главная редакция программ для молодёжи ЦТ

Выходила передача в эфир сначала по субботам, а позже по воскресеньям на Первом канале в течение 37 лет. После «переехала» сперва на «Домашний», потом на «Россия-2» и на данный момент закончила трансляцию на детском телеканале «Карусель» в 2019 году, где Николай Дроздов передал постепенно функции ведущего Алексею Лапину.

Все ведущие программы «В мире животных»

За время своего существования программа «В мире животных» сменила не одного ведущего. Возможно, вы знаете только Николая Дроздова или его преемника Алексея Лапина. Однако были ещё и те, кто стоял у самых истоков телепередачи.

Александр Згуриди (1968–1975): учёный, режиссёр и змеелов

Запустил программу «В мире животных», как мы уже сказали ранее, Александр Згуриди — народный артист СССР, профессор ВГИКа и режиссёр‑документалист. Он вёл передачу целых семь лет — с 1968-го по 1975 год.

Александр Згуриди — первый ведущий «В мире животных». Фото © ТАСС /Черединцев Валентин

Интересной особенностью его выпусков были сериалы про собаку колли и про дельфина, которые назывались «Лэсси» и «Флиппер» соответственно. Об Александре Згуриди также известно, что он был змееловом. Как-то раз на съёмках в Индии он даже спас рабочего от напавшей кобры. Документалист так сильно любил животных, что даже поселил в своей квартире четвероногих актёров снимавшегося тогда им фильма «Белый клык» — двоих волчат и медвежонка. А на главную роль смог привлечь самую знаменитую собаку Второй мировой войны Джульбарса, которая находила мины и снаряды. Этот пёс, кстати, единственный, которого тогда наградили медалью «За боевые заслуги». А ещё он принимал участие в Параде Победы на Красной площади в 1945 году.

Не стало Александра Згуриди в 1998 году, в возрасте 94 лет. К слову, последний свой фильм он снял в 92 года. Настолько он любил своё дело!

Василий Песков (1975–1990): путешественник с душой авантюриста

На смену Згуриди, который тогда надолго уехал в Индию на съёмки, в 1975 году на телепередачу пришёл журналист Василий Песков, автор рубрики «Окно в природу» в газете «Комсомольская правда».

Журналист Василий Песков несколько лет вёл «В мире животных». Фото © ТАСС / Саверкин Александр

Он был настоящим путешественником, ведь всю жизнь провёл в экспедициях. Написал не один десяток книг и повестей, самыми известными из которых являются «Таёжный тупик» о старообрядцах-отшельниках, «Записки фоторепортёра», «По дорогам Америки» и другие.

Василий Песков вёл передачу 15 лет, часто записывая выпуски прямо из заповедников и питомников. Его темы касались взаимоотношений человека и природы, охраны заповедников и национальных парков. Кстати, именно он уговорил Николая Дроздова стать его соведущим. И с 1977 года они вели «В мире животных» вдвоём, чередуясь несколько лет.

В 1991 году Песков решил написать книгу, для которой нужно было уехать на Аляску охотиться на зверей с фотоаппаратом. Остаться на ТВ было физически невозможно, поэтому передачу ему пришлось покинуть, но именно так он обрёл свой мир животных.

Скончался Василий Песков в 2013 году.

Николай Дроздов (1977–2018): человек, ставший символом программы

Николай Дроздов, которого поистине можно назвать неотделимой частью передачи «В мире животных», стал сперва соведущим в 1977 году, а после ухода Василия Пескова — бессменным лицом программы.

Доктор биологических наук, академик РАЕН, он превратил передачу в масштабный просветительский проект, который получил премию ТЭФИ как «Лучшая просветительская программа» в 1996-м, а в 2018-м — золотую медаль имени Ю. А. Сенкевича от Русского географического общества.

Николай Дроздов стал лицом «В мире животных» на десятилетия. Фото © ТАСС / Матвеев Эмиль

Дроздов тоже был не просто ведущим, а настоящим учёным-зоологом, доктором наук, путешественником, профессором МГУ, который приглашал в студию таких же интересных экспертов — биологов, орнитологов, зоологов. А ещё нередко на передачу приходили и обычные люди, хозяева самых необычных питомцев — змей, ящериц, пауков и даже крокодилов. Тигры, львы, пантеры и ягуары тоже навещали Дроздова в студии. Николай Николаевич со своей съёмочной группой побывали практически во всех уголках мира: восходили на горы, ныряли с аквалангом, исследовали джунгли и пустыни.

«Передачи о животных живут десятилетиями во всех странах. Тема неизбывная. Да и нам передача даёт возможность вырваться из бетонного, асфальтового существования и почувствовать шум листвы, журчание ручья», — сказал как-то Дроздов в интервью.

К сожалению, в 2019 году Николаю Дроздову пришлось уйти из проекта из-за проблем со здоровьем. Травмы и онкологическое заболевание заставили его окончательно покинуть эфир.

Алексей Лапин (с 2018): 15-летний преемник великого Дроздова

Алексей, сын основателей телекомпании АСС‑ТВ Юрия и Ирины Лапиных, начал работать в программе в дуэте с Дроздовым в 2016 году. Он постепенно перенимал опыт легендарного зоолога, чтобы в итоге стать его преемником. В 2019 году Николай Николаевич ушёл на заслуженный отдых и Алексей остался единственным ведущим. Однако уже в конце года, после эфира от 25 декабря, выход программы приостановили. Дальнейшая судьба передачи остаётся неизвестной.

Алексей Лапин — молодой ведущий «В мире животных». Фото © Youtube / В Мире животных

Музыка и заставка, которые знает весь мир

Не только ведущие сделали «В мире животных» такой узнаваемой и по-настоящему любимой телепередачей. Её музыкальный и визуальный стиль помог прочно закрепиться в памяти зрителей.

История мелодии: от кантаты до Поля Мориа

Придумал всем известную музыкальную заставку программы её первый ведущий Александр Згуриди. Основана она была на композиции Alouette («Жаворонок») оркестра Поля Мориа. Это обработка 10‑й части кантаты аргентинского композитора Ариэля Рамиреса Navidad nuestra («Наше Рождество»). Однако изначально передача начиналась под другую композицию оркестра Поля Мориа — Colombe Ivre. Но именно переработанная музыка Рамиреса, наложенная на летающую обезьянку и бегущих страусов, полюбилась зрителям сильнее всего.

Визуальный символ: бегущие страусы и воронежские ворота

Заставка программы менялась несколько раз. Одна из самых известных версий — с летящими журавлями (с 1974 года). Ворота с фигурками животных, которые появлялись в заставке, были срисованы с декоративных ворот Воронежского природного биосферного заповедника. Художник заставки — Дмитрий Бабиченко. Кстати, изначально заставка создавалась для фильма Александра Згуриди «Дикая жизнь Гондваны», но в итоге была передана или продана телеканалу.

Заставка «В мире животных» со страусами и журавлями: кто придумал. Фото © Youtube / Большая наука

Более 30 лет она открывала передачу, пока в 2010-м не сняли новую версию. Но музыку оставили ту же.

За кадром: невероятные истории со съёмок и из студии

Конечно же, за столько лет, сколько существовала программа, на съёмочной площадке произошло немало интересных и необычных историй.

Эпидемия расползающихся змей и пауков

Однажды для съёмок привезли целый короб экзотических животных из Средней Азии: змей, скорпионов и пауков. Через какое‑то время часть живности начала выбираться наружу и расползаться по студии. Съёмочной группе пришлось срочно организовывать «спасательную операцию», чтобы поймать всех беглецов, — причём это происходило почти в прямом эфире.

Акулы, крокодилы и ручной слон

Николай Дроздов часто приглашал в студию биологов и зоологов с их питомцами. В эфире появлялись самые разные животные, в том числе хищники: тигры, львы, пантеры, ягуары.

Кроме того, в студии бывали крокодилы, акулы и даже ручной слон. Каждый такой гость требовал особого внимания и мер безопасности — но благодаря профессионализму команды всё проходило гладко, а зрители получали уникальные кадры.

Роковой укус гадюки и спасение Малышевой

Во время одной из съёмок Николая Дроздова укусила гадюка. Несмотря на опасность, ведущий решил не прерывать работу и не сразу обратился к врачам — он не хотел подводить команду, которая много сил вложила в подготовку выпуска.

Через несколько дней Дроздова в коридоре «Останкино» встретила Елена Малышева. Она сразу заметила, что рука ведущего распухла и покрылась тёмными пятнами — признаками начинающегося некроза. Малышева настояла на немедленной госпитализации. Дроздова срочно доставили в Институт Склифосовского, где врачи сказали: ещё один день промедления — и потребовалась бы ампутация. Лечение заняло больше месяца.

Как изменилась программа сегодня и кто её ведёт

Программа «перезагрузилась» с Алексеем Лапиным, который перенял эстафету у Николая Дроздова. Несмотря на его уход, имя Николая Николаевича ещё какое‑то время оставалось в заставке.

Последний эфир «В мире животных» был 25 декабря 2019 года, после чего выход передачи был приостановлен.

Кто теперь ведёт «В мире животных» — и выходит ли передача. Фото © Youtube / Большая наука

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В каком году вышла первая программа «В мире животных»?

Первая программа «В мире животных» вышла в 1968 году, 17 апреля.

Кто был первым ведущим «В мире животных»?

Первым ведущим «В мире животных» был Александр Згуриди.

Сколько лет вёл программу Николай Дроздов?

Николай Дроздов вёл «В мире животных» более 40 лет (с 1977-го по 2019 год).

Какая музыка звучит в заставке «В мире животных» и кто её написал?

В заставке «В мире животных» звучит композиция Alouette оркестра Поля Мориа, основанная на обработке кантаты Ариэля Рамиреса.

Почему Дроздов ушёл из «В мире животных»?

Николай Дроздов ушёл из «В мире животных» из-за возраста и проблем со здоровьем в 2019 году.

Кто сейчас ведущий программы «В мире животных»?

Алексей Лапин был последним ведущим «В мире животных» до приостановки программы в 2019 году.

Как называлась заставка с бегущими страусами?

Официального названия у заставки не было, но она стала узнаваемым символом программы.

Ранее Life.ru выяснил, как живёт легендарный Николай Дроздов в 2026 году.

Авторы Андрей Ананьев