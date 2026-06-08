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Регион
8 июня, 08:54

Мирра – 6 ракетка мира: Андреева поднялась в рейтинге после победы на «Ролан Гаррос»

Триумф на «Ролан Гаррос» поднял Мирру Андрееву сразу на 2 места в рейтинге WTA

Обложка © ТАСС / АР / Christophe Ena

Обложка © ТАСС / АР / Christophe Ena

19-летняя россиянка, первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с 8-го на 6-е место в мировом рейтинге WTA. Обновлённая версия опубликована на сайте ассоциации. Спортсменка выиграла свой первый в карьере турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).

Хвалиньская тоже совершила огромный скачок — поднялась на 93 строчки и теперь занимает 21-е место. По ходу турнира 24-летняя полька прошла квалификацию, а затем обыграла двух россиянок: Анну Калинскую в четвертьфинале и Диану Шнайдер в полуфинале.

После турнира Калинская поднялась с 24-го на 20-е место, а Шнайдер поднялась на 7 позиций и теперь на 16-м месте. При этом в четвертьфинале 22-летняя Шнайдер обыграла первую ракетку мира — белоруску Арину Соболенко.

Топ-3 мирового рейтинга не изменился

  1. Арина Соболенко (Белоруссия)
  2. Елена Рыбакина (Казахстан, родилась в Москве)
  3. Ига Швентек (Польша)

Позиции российских теннисисток в рейтинге от 8 июня:

  • Мирра Андреева — 6-е место
  • Диана Шнайдер — 16-е
  • Екатерина Александрова — 17-е
  • Анна Калинская — 20-е
  • Людмила Самсонова — 35-е
  • Анастасия Захарова — 85-е
  • Алина Корнеева — 96-е
  • Вероника Кудерметова — 104-е
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Напомним, 6 июня российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир «Ролан Гаррос». 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. Эта победа принесла Андреевой рекордную для России сумму призовых. Кроме того, она возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Наталья Афонина
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