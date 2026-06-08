Мирра – 6 ракетка мира: Андреева поднялась в рейтинге после победы на «Ролан Гаррос»
Триумф на «Ролан Гаррос» поднял Мирру Андрееву сразу на 2 места в рейтинге WTA
Обложка © ТАСС / АР / Christophe Ena
19-летняя россиянка, первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с 8-го на 6-е место в мировом рейтинге WTA. Обновлённая версия опубликована на сайте ассоциации. Спортсменка выиграла свой первый в карьере турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).
Хвалиньская тоже совершила огромный скачок — поднялась на 93 строчки и теперь занимает 21-е место. По ходу турнира 24-летняя полька прошла квалификацию, а затем обыграла двух россиянок: Анну Калинскую в четвертьфинале и Диану Шнайдер в полуфинале.
После турнира Калинская поднялась с 24-го на 20-е место, а Шнайдер поднялась на 7 позиций и теперь на 16-м месте. При этом в четвертьфинале 22-летняя Шнайдер обыграла первую ракетку мира — белоруску Арину Соболенко.
Топ-3 мирового рейтинга не изменился
- Арина Соболенко (Белоруссия)
- Елена Рыбакина (Казахстан, родилась в Москве)
- Ига Швентек (Польша)
Позиции российских теннисисток в рейтинге от 8 июня:
- Мирра Андреева — 6-е место
- Диана Шнайдер — 16-е
- Екатерина Александрова — 17-е
- Анна Калинская — 20-е
- Людмила Самсонова — 35-е
- Анастасия Захарова — 85-е
- Алина Корнеева — 96-е
- Вероника Кудерметова — 104-е
Напомним, 6 июня российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир «Ролан Гаррос». 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. Эта победа принесла Андреевой рекордную для России сумму призовых. Кроме того, она возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA).
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