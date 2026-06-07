«Люблю, когда выкрикивают моё имя»: Мирра Андреева рассказала о силе болельщиков на финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что очень ценит поддержку зрителей во время матчей. Об этом спортсменка рассказала информационной службе ИС «Вести» сразу после триумфа на Открытом чемпионате Франции.

«Поддержка очень чувствовалась. Я люблю, когда за меня болеют люди, когда меня поддерживают, когда выкрикивают моё имя, когда на меня поддержка направлена», — сказала Андреева.