«Люблю, когда выкрикивают моё имя»: Мирра Андреева рассказала о силе болельщиков на финале «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева объяснила, как поддержка зрителей повлияла на её игру в финале РГ
Обложка © ТАСС / YOAN VALAT / ЕРА
Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что очень ценит поддержку зрителей во время матчей. Об этом спортсменка рассказала информационной службе ИС «Вести» сразу после триумфа на Открытом чемпионате Франции.
«Поддержка очень чувствовалась. Я люблю, когда за меня болеют люди, когда меня поддерживают, когда выкрикивают моё имя, когда на меня поддержка направлена», — сказала Андреева.
Напомним, 6 июня россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». 19-летняя россиянка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2, заработав рекордные для России призовые за победу и возглавив чемпионскую гонку WTA.
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