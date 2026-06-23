Матч чемпионата мира между Францией и Ираком прервали из-за непогоды

«Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе открытие ворот стадиона будет отложено. Если вы не находитесь в этом районе, пожалуйста, не направляйтесь в данный момент к стадиону», — сообщает пресс-служба стадиона. Через час ворота открыли.

Напомним, ранее высказывались опасения по поводу погоды на чемпионате мира в Северной Америке. Они были связаны с двумя основными факторами: экстремальной жарой и строгими правилами безопасности из-за гроз. Исследования показывали, что около четверти матчей могут пройти в условиях, превышающих рекомендуемые нормы по тепловому индексу WBGT, что вызывает серьезные опасения за здоровье игроков и зрителей. При этом в США действует жёсткий протокол, обязывающий приостанавливать матчи минимум на 30 минут при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона, и этот отсчёт обнуляется при каждом новом разряде. В качестве тревожного прецедента вспоминают клубный чемпионат мира 2025 года, где несколько матчей были задержаны на часы, а игра «Челси» и «Бенфики» длилась почти пять часов.