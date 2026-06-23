Мбаппе вошёл в тройку лучших бомбардиров ЧМ, догнав Роналдо

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил мяч в матче группового этапа чемпионата мира против Ирака и сравнялся с бразильским форвардом Роналдо по числу голов на мировых первенствах. Встреча проходит 23 июня Lincoln Financial Field в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Теперь на счету обоих футболистов по 15 голов на чемпионатах мира. Выше них в списке лучших бомбардиров находятся только аргентинец Лионель Месси (18 голов) и немец Мирослав Клозе (16 голов). Матч против Ирака стал для 27-летнего Мбаппе 100-м в составе национальной команды. Он стал десятым игроком в истории сборной Франции, достигшим этой отметки.

Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с 2024 года. Вместе с клубом он выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира 2018 года и серебряным призёром ЧМ-2022.

Франция и Ирак отыграли первый тайм, но второй пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее Килиан Мбаппе установил рекорд, став лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. В матче первого тура ЧМ-2026 против Сенегала (3:1) он оформил дубль и довёл общее число голов до 58. Предыдущий рекорд принадлежал Оливье Жиру — 57 мячей в 137 играх. Мбаппе обошёл достижение легенды французского футбола, затратив на это на 38 матчей меньше.