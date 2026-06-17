Месси вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Алжира и благодаря этому поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств. Игра проходит в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

Месси отличился на 17-й, 60-й и 76-й минутах встречи. Всего на его счету теперь 16 голов на чемпионатах мира. Вместе с Месси первое место в списке лучших бомбардиров занимает немец Мирослав Клозе (16).

38-летний Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Спортсмен выступает за американский клуб «Интер Майами» с 2023 года. До переезда в США он защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен». В составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды завоевал Кубок Америки и стал олимпийским чемпионом. Также ему принадлежит рекорд по количеству наград «Золотой мяч» — восемь.

Ранее Килиан Мбаппе вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив два гола Сенегалу в первом туре ЧМ-2026 и доведя счёт до 14 мячей. По этому показателю француз обогнал Лионеля Месси и Жюста Фонтена, догнал Герда Мюллера, уступая только Роналдо (15) и Мирославу Клозе (16).