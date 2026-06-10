«Мы едины как никогда»: Месси сделал заявление перед стартом Аргентины на ЧМ

Лионель Месси обратился к болельщикам после победы сборной Аргентины над Исландией. Команда провела уверенный матч, забила три мяча и не позволила сопернику отличиться.

После финального свистка капитан аргентинцев опубликовал короткое сообщение в соцсетях. Он подчеркнул, что команда подходит к главным матчам года в хорошем настроении и с ощущением единства.

«Мы едины как никогда. Вперёд!» — написал Месси.

Для сборной Аргентины эта победа стала важной проверкой перед стартом на чемпионате мира. Команда Лионеля Скалони продолжает подготовку к турниру, где будет пытаться защитить статус одного из главных фаворитов.

Первый матч на мировом первенстве аргентинцы проведут 17 июня против Алжира.

Ранее Скалони уже оценивал шансы своей команды снова выиграть кубок мира. Теперь внимание болельщиков будет приковано к тому, в какой форме Аргентина подойдёт к стартовой игре турнира.

Чемпионат мира — 2026 станет рекордным по масштабу. Впервые в истории в нём сыграют 48 команд, а общее число матчей вырастет до 104. Подробнее — в нашем материале.