Месси попал в заявку сборной Аргентины на шестой в своей карьере чемпионат мира

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в шестом в своей карьере чемпионате мира по футболу. 38-летний нападающий попал в окончательную заявку сборной на предстоящее мировое первенство, которое пройдёт летом 2026 года.

До этого легендарный футболист играл на мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. На прошлом турнире в Катаре он вместе со своей командой завоевал золотые медали, обыграв в финале сборную Франции. Таким образом, аргентинцы подходят к предстоящему чемпионату в статусе действующих обладателей трофея.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики. На групповом этапе Аргентина встретится с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Ранее Life.ru писал, что легендарный португальский футболист Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Он поедет на мундиаль в шестой раз. Он уже выступал на турнирах в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Всего на чемпионатах мира спортсмен провёл 22 матча и забил 8 голов.