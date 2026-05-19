Роналду первым в истории сыграет на шестом чемпионате мира

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Он станет первым игроком в истории, который поедет на мундиаль в шестой раз. Он уже выступал на турнирах в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Всего на чемпионатах мира спортсмен провёл 22 матча и забил 8 голов.

Сейчас Роналду 41 год, он играет в саудовском клубе «Аль-Наср». В этом сезоне он провёл 36 матчей и забил 28 мячей. На ЧМ-2026 Португалия сыграет в группе с командами Конго, Узбекистана и Колумбии. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Роналду уже участвовал в пяти чемпионатах мира и лучший результат сборной с ним — четвёртое место в 2006 году. Тогда португальцы дошли до полуфинала, но проиграли Германии в матче за третье место. На прошлом чемпионате мира Португалия вылетела в четвертьфинале, уступив Марокко.

Кстати, по пять чемпионатов мира в активе и у Лионеля Месси, Антонио Карбахаля, Рафаэля Маркеса, Лотара Маттеуса и Андреса Гуардадо. Роналду же станет первым, кто сыграет на шести.

Ранее стало известно, что сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 года. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что команда будет играть в США. Он подчеркнул, что футбол должен объединять людей, и в этом ответственность организаторов.