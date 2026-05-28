В Индии снесут самую высокую в мире статую Месси

В индийском городе Калькутта планируют демонтировать самую высокую в мире статую аргентинского футболиста Лионеля Месси из-за возникшей угрозы безопасности. Об этом сообщило спортивное издание ESPN.

Причиной для подготовки к демонтажу стало то, что 21-метровый монумент начал качаться при сильном ветре. Инженеры уже зафиксировали конструкцию стальными тросами.

Специалисты рассматривают вариант переноса скульптуры в менее людное место для последующего безопасного разбора. Данный монумент бригада из 45 человек собирала почти месяц специально к визиту нападающего в Индию.

Ранее Life.ru писал, что индийские фанаты разгромили стадион после того, как форвард «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле на 20 минут во время открытия статуи самому себе. Бесчинства фанатов сняли на видео.