Индийские фанаты разгромили стадион из-за короткого появления Месси

В Калькутте индийские болельщики устроили погром на стадионе после того, как форвард «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле всего на 20 минут во время открытия памятника самому себе. Об этом сообщило издание Reuters.

Индийские фанаты разгромили стадион после короткого появления Месси. Видео © Х / Anshul Garg

Нападающий «Интер Майами» прибыл в Индию для открытия 20-метрового памятника, изображающего его с кубком мира по футболу. Вместе с Месси на презентации присутствовали его партнёры по команде Луис Суарес и Родриго Де Пауль. Сообщалось, что позже футболисты планируют посетить Хайдарабад, Мумбаи и Дели.

Ранее сообщалось, что Месси с 13 по 15 декабря посетит Индию, где примет участие в открытии 20-метровой статуи в свою честь. Отмечалось, что монумент в Калькутте изображает спортсмена в форме с трофеем в руках и установлен рядом с копией лондонского Биг-Бена, уступая ей лишь немного в высоте. Примечательно, что реальный рост Месси составляет 170 сантиметров, что более чем в 11 раз меньше высоты его скульптурного изображения.