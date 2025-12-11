Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 12:25

Подростки сожгли стадион финского клуба «Хака» после вылета из высшей лиги

Фанаты подожгли трибуну после вылета финского клуба «Хака» из элитного дивизиона. Обложка © Х / EuroWatcher — News for you

Фанаты подожгли трибуну после вылета финского клуба «Хака» из элитного дивизиона. Обложка © Х / EuroWatcher — News for you

В Финляндии подростки сожгли трибуну стадиона футбольного клуба «Хака» сгорела после того, как команда заняла последнее место и вылетела из элитного дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Фанаты подожгли трибуну после вылета финского клуба «Хака» из элитного дивизиона. Видео © Х / EuroWatcher — News for you

Полиция квалифицировала происшествие как вандализм. Огонь не распространился на другие трибуны, однако возможно повреждение искусственного газона. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«Хака» заняла последнее 12-е место, отстав на четыре очка от 11-го, которое давало право на стыковые матчи. Футбольный клуб из города Валкеакоски является девятикратным чемпионом страны.

Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после дерби, в клубе призвали найти виновных
Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после дерби, в клубе призвали найти виновных

Ранее разъярённые болельщики футбольного клуба «Ницца» атаковали игроков команды на тренировочной базе из-за очередного поражения в чемпионате Франции. Инцидент произошёл в воскресенье, когда команда вернулась из Бретани после поражения от «Лорьяна» со счётом 1:3. Около 400 фанатов собрались на базе клуба, и одному из них разрешили подняться в автобус с игроками, где он потребовал от футболистов выйти и угрожал расправой.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Финляндия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar