Подростки сожгли стадион финского клуба «Хака» после вылета из высшей лиги

В Финляндии подростки сожгли трибуну стадиона футбольного клуба «Хака» сгорела после того, как команда заняла последнее место и вылетела из элитного дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Фанаты подожгли трибуну после вылета финского клуба «Хака» из элитного дивизиона. Видео © Х / EuroWatcher — News for you

Полиция квалифицировала происшествие как вандализм. Огонь не распространился на другие трибуны, однако возможно повреждение искусственного газона. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«Хака» заняла последнее 12-е место, отстав на четыре очка от 11-го, которое давало право на стыковые матчи. Футбольный клуб из города Валкеакоски является девятикратным чемпионом страны.

