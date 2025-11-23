Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после дерби, в клубе призвали найти виновных

После победы ФК «Спартак» над ПФК ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-лиги со счётом 1:0 болельщики красно-белых избили одного из фанатов в шарфе армейцев у стадиона «Лукойл-Арена». Этот инцидент прокомментировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, потребовав привлечь всех нападавших к ответственности.

Момент с избиением болельщика ЦСКА у стадиона «Лукойл-Арена». Видео © Telegram / Ultras Action

«Ждём оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ», — заявил Брейдо в Telegram-канале.

В ЦСКА требуют привлечь к ответственности нарушителей и высказали готовность оказать пострадавшим необходимую помощь.