Гол Даку принёс «Рубину» победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Обложка © Telegram / ФК «Рубин»
Казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 75-й минуте забил Мирлинд Даку.
«Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмую позицию в турнирной таблице. «Ахмат» идёт 11-м с 16 баллами.
В следующем туре «Рубин» 30 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», «Ахмат» в тот же день примет московское «Динамо». Также казанцам 25-го числа встретится с тульским «Арсеналом» в плей-офф «Пути регионов» Кубка России.
Ранее стало известно, что у бывшего игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина выявили рак желудка. Ему уже сделали операцию в Германии, теперь экс-футболисту требуется дорогостоящее лечение.