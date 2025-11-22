Гол Даку принёс «Рубину» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 75-й минуте забил Мирлинд Даку.

«Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмую позицию в турнирной таблице. «Ахмат» идёт 11-м с 16 баллами.

В следующем туре «Рубин» 30 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», «Ахмат» в тот же день примет московское «Динамо». Также казанцам 25-го числа встретится с тульским «Арсеналом» в плей-офф «Пути регионов» Кубка России.