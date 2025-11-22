Стал известен страшный диагноз легенды ЦСКА и экс-мужа Началовой Алдонина

45-летний Евгений Алдонин — легенда российского футбола, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России и обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА. Провёл 29 матчей за национальную сборную. После завершения карьеры работал тренером и телекомментатором. Личная жизнь Евгения Алдонина также привлекла внимание общественности. С 2006 по 2016 год он состоял в браке с известной певицей Юлией Началовой. В 2006 году у них родилась дочь Вера, которой сейчас 19 лет. После развода и трагической смерти Юлии 16 марта 2019 года (в возрасте 38 лет), Евгений взял на себя заботу о дочери.