Дочь Юлии Началовой поразила фанатов музыкальным талантом и сходством с матерью

18-летняя Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой, продолжает развивать творческую карьеру, следуя по стопам матери. Подписчики в соцсетях отмечают её сходство с матерью и хвалят за недавнее успешное выступление в университете.

Студентка актёрского факультета ВГИКа недавно выступила на сцене вуза, поделившись с поклонниками кадрами своего выступления. В сопроводительном посте она выразила радость от возможности демонстрировать свои творческие достижения.

Поклонники отмечают не только внешнее сходство Веры с матерью, но и унаследованный музыкальный талант. В комментариях к публикациям пользователи выражают уверенность в том, что девушку ждёт большое будущее, вспоминая и трагически ушедшую из жизни Юлию Началову.

«Сколько труда вкладывает артист в своё ремесло», «Вера очень милая девушка. Браво», «Какая красотка. Очень похожа на маму», «Мама тобой бы гордилась», — пишут подписчики в комментариях.