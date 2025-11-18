Дочь Юлии Началовой поразила фанатов музыкальным талантом и сходством с матерью
18-летняя Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой, продолжает развивать творческую карьеру, следуя по стопам матери. Подписчики в соцсетях отмечают её сходство с матерью и хвалят за недавнее успешное выступление в университете.
Студентка актёрского факультета ВГИКа недавно выступила на сцене вуза, поделившись с поклонниками кадрами своего выступления. В сопроводительном посте она выразила радость от возможности демонстрировать свои творческие достижения.
Поклонники отмечают не только внешнее сходство Веры с матерью, но и унаследованный музыкальный талант. В комментариях к публикациям пользователи выражают уверенность в том, что девушку ждёт большое будущее, вспоминая и трагически ушедшую из жизни Юлию Началову.
«Сколько труда вкладывает артист в своё ремесло», «Вера очень милая девушка. Браво», «Какая красотка. Очень похожа на маму», «Мама тобой бы гордилась», — пишут подписчики в комментариях.
Напомним, что Вера Алдонина летом перекрасилась в блондинку и стала ещё больше похожа на свою маму. Сидя в кресле у парикмахера, она сдержанно призналась, что новый образ ей очень нравится. В 2024 году она поступила во ВГИК, чтобы стать актрисой, но и от музыки отказываться не стала.
