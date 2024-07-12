Не пошла по стопам матери: Стало известно, куда поступила дочь Юлии Началовой

Дочь знаменитой певицы Юлии Началовой, вопреки ожиданиям общественности, что девушка пойдёт по стопам матери, поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова. Вера Алдонина долгое время занималась вокалом, и ей пророчили большое будущее.

В июле Вера объявляла, что намерена идти по актёрскому пути. Позже она отлично сдала экзамены и поступила во ВГИК.

"С сегодняшнего дня мы михайловцы", — сообщила Вера в соцсети.

Несмотря на это, девушка не отказывается от музыки и сможет сочетать два творческих ремесла.