Не пошла по стопам матери: Стало известно, куда поступила дочь Юлии Началовой
Дочь Юлии Началовой поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова
Вера Алдонина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina
Дочь знаменитой певицы Юлии Началовой, вопреки ожиданиям общественности, что девушка пойдёт по стопам матери, поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова. Вера Алдонина долгое время занималась вокалом, и ей пророчили большое будущее.
В июле Вера объявляла, что намерена идти по актёрскому пути. Позже она отлично сдала экзамены и поступила во ВГИК.
"С сегодняшнего дня мы михайловцы", — сообщила Вера в соцсети.
Несмотря на это, девушка не отказывается от музыки и сможет сочетать два творческих ремесла.
Ранее Life.ru рассказывал, что дочь Началовой опубликовала фото с последнего звонка и восхитила поклонников. Поддержать её в столь важный момент пришли бабушка Таисия Началова и отец Евгений Алдонин.