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12 июля, 08:07

Не пошла по стопам матери: Стало известно, куда поступила дочь Юлии Началовой

Дочь Юлии Началовой поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова

Вера Алдонина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina

Вера Алдонина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina

Дочь знаменитой певицы Юлии Началовой, вопреки ожиданиям общественности, что девушка пойдёт по стопам матери, поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова. Вера Алдонина долгое время занималась вокалом, и ей пророчили большое будущее.

В июле Вера объявляла, что намерена идти по актёрскому пути. Позже она отлично сдала экзамены и поступила во ВГИК.

"С сегодняшнего дня мы михайловцы", — сообщила Вера в соцсети.

Несмотря на это, девушка не отказывается от музыки и сможет сочетать два творческих ремесла.

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Ранее Life.ru рассказывал, что дочь Началовой опубликовала фото с последнего звонка и восхитила поклонников. Поддержать её в столь важный момент пришли бабушка Таисия Началова и отец Евгений Алдонин.

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Николай Рюмин
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