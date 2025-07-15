Дочь Юлии Началовой кардинально сменила имидж и стала ещё больше похожа на маму

Дочь певицы Юлии Началовой кардинально изменила свой образ, 18-летняя Вера Алдонина перекрасилась в блондинку и стала ещё больше походить на свою маму. Об этом стало известно благодаря публикациям стилиста в соцсетях.

Вера Алдонина сменила образ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zarina_dallaeva

На видео звёздная наследница позирует в парикмахерском кресле, а весь процесс смены имиджа вместе с её реакцией был снят на камеру. Вера была сдержана в словах, отметив, что ей очень нравится новый образ, и смущённо улыбалась.

«Вообще мне очень нравится. Супер», — сказала Вера.